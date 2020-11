Overzicht Europa League. Kane scoort zijn tweehonderdste in driehonderdste match, Benfica met tien man langszij

Over gans Europa werden 24 wedstrijden in het kader van de Europa League afgewerkt. Een overzicht.

Groep A

Roma - Cluj 5-0

Young Boys - CSKA Sofia 21u

Groep B

Rapid Wenen - Dundalk 4-3

Arsenal - Molde 21u

Groep C

Hapoel Beer Sheva - Bayer Leverkusen 2-4

Slavia Praag - Nice 3-2

Heel wat ex-JPL-spelers aan het kanon in de partij tusesn Hapoel Beer Sheva en Bayer Leverkusen. Voor de thuisploeg scoorde Elton Acolatse (ex-Westerlo en -STVV) twee keer, bij Leverkusen stond ex-Genkenaar Leon Bailey aan het kanon. Bailey scoorde na de pauze ook een tweede keer en schonk Leverkusen de drie punten.

Groep D

Benfica - Rangers 3-3

Lech Poznan - Standard 3-1

Benfica kwam al snel op voorsprong tegen de Rangers maar Otamendi pakte al snel rood. De Rangers profiteerden optimaal via een owngoal van Diogo en een treffer van Glen Kamara. Alfredo Morales zorgde na de pauze voor het definitieve nekschot. Dachten we! Rafa Silva milderde en in de slotminuut joeg Nunez de gelijkmaker tegen de touwen. Rangers en Benfica delen de leiding met zeven punten. Bij Benfica speelde Jan Vertonghen de volledige wedstrijd.

Groep E

Omonia Nicosia - Granada 0-2

Thessaloniki - PSV Eindhoven 4-1

Pijnlijke nederlaag voor PSV op het veld van het Griekse Thessaloniki. De ‘Lampenclub’ ging nochtans met een 0-1 de rust in (doelpunt Zahavi) maar na de koffie werden de Nederlanders overlopen door de gretige Grieken.

Groep F

Real Sociedad - Alkmaar 1-0

Rijeka - Napoli 1-2

Napoli boekte zijn tweede uitzege op rij. Muric opende nog wel de score voor de thuisploeg, Diego Demma maakt kort voor de pauze gelijk na een assist van Mertens. Een owngoal van Braut schonk de Italianen uiteindelijk de drie punten. Napoli, Sociedad en AZ delen de leiding met zes punten. Bij Sociedad mocht Adnan Januzaj een kwartier voor tijd invallen.

Groep G

Leicester - Braga 21u

Zorya - AEK Athene 21u

Groep H

AC Milan - Lille 21u

Celtic - Sparta Praag 21u

Groep I

Sivasspor - Qarabag 2-0

Villareal - Maccabi Tel Aviv 22u

Groep J

Ludogorets - Tottenham 1-3

Antwerp - LASK Linz 21u

Harry Kane scoorde in zijn driehonderdste wedstrijd voor Tottenham zijn tweehonderdste doelpunt voor de Spurs. Lucas Moura deed al voor de pauze de boeken toe in het voordeel van de Engelsen die zich revancheerden voor hun nederlaag vorige week op de Bosuil. Einduitslag: 1-3. Bij de Spurs speelde Toby Alderweireld de ganse wedstrijd.

Groep K

Dinamo Zagreb - Wolfsberger 21u

Feyenoord - CSKA Moskou 21u

Groep L

Rode Ster Belgrado - KAA Gent 21u

Hoffenheim - Liberec 21u