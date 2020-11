Goedele Liekens heeft huidkanker: ‘Laat huidvlekjes testen, zo snel mogelijk’

Seksuologe en Open VLD-politica Goedele Liekens (57) heeft huidkanker, zo maakte ze zelf bekend op Facebook. ‘Het is behandelbaar, dat geluk heb ik.’ Haar lange post sluit ze af met een oproep: ‘Huidvlekjes laten testen, asap!’

‘Jullie weten, het ligt niet in mijn aard om zaken te verbloemen. En ik wil het jullie zelf vertellen. Ik heb huidkanker.’ Zo begint Liekens haar post, waarna ze beschrijft hoe het begon met een rare vlek ‘waar dermatologen al jaren voor waarschuwen’. De vlek werd weggehaald, maar de kankercellen werden ook al in haar lichaam aangetroffen.

Ze verdwijnt even uit de politiek en de media om voor zichzelf te zorgen, laat ze ook nog weten. ‘Er zijn goede dagen waarop ik vrolijk en energiek leef alsof er niets aan de hand is. Dan forceer ik me om te genieten nu het kan. Er zijn slechte dagen waarop de bijwerkingen van die behandeling me doodmoe, misselijk en ziek maken. Halverwege de trap moeten stoppen eer je boven in je bed gekropen raakt, slap en koortsig in de zetel, verward... lotgenoten kennen het.’

‘Helaas worden de slechte dagen steeds frequenter en ben ik genoodzaakt om gedurende enige tijd mijn activiteiten op een laag pitje te zetten: zowel in het federaal parlement, als in de media. Ik heb mijn energie nu even voor iets anders nodig. Om er daarna professioneel weer terug voor te gaan! Je bent nog niet van mij verlost hoor. “Opgeven” is niet mijn beste eigenschap, dat weet je.’