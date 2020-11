Zangeres Angèle wint MTV EMA Award voor Best Belgian Act

De Brusselse zangeres Angèle heeft de MTV EMA Award voor ‘Best Belgian Act’ gewonnen. Ze haalde het voor de andere Belgische artiesten Blackwave, IBE, Lost Frequencies en OT.

Normaal gezien mag de winnaar van de ‘Best Belgian Act’ ons land vertegenwoordigen op de MTV European Music Awards (EMA). Door de coronapandemie gaat dat evenement dit jaar digitaal door, waardoor Angèle samen met de winnaar van volgend jaar naar de MTV EMA 2021 zal gaan.

De rest van de lokale winnaars zullen zondag 8 november om 19 uur bekendgemaakt worden via Facebook Live. Om 21 uur start de show, die te volgen is op MTV, met optredens van onder meer Sam Smith, Alicia Keys en David Guetta. Ook internationale artiesten zoals Lady Gaga, Justin Bieber en BTS maken kans op een award.

De vorige jaren wonnen onder anderen MATTN, Dimitri Vegas & Like Mike, Loïc Nottet, Emma Bale en Stromae de MTV EMA Award voor ‘Best Belgian Act’. Angèle is de eerste Franstalige zangeres die de prijs in de wacht sleept.