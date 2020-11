Noodwet geeft verpleging ademruimte

Onbevoegde personen krijgen tijdelijk het recht om verpleegkundige taken uit te voeren. De nieuwe wet krijgt veel kritiek. Maar de strijd tegen corona biedt geen andere optie.

Tijdens het spoeddebat in de Kamer klonk flink wat voorbehoud. Eigenlijk komt de wet maanden te laat. Ze laat toe dat onbevoegde personen tijdelijk verpleegkundige taken opnemen. Op papier lijkt dat niet echt een waardering voor een toch al geplaagde beroepsgroep. En was het niet beter geweest om de verpleegkundigen opslag te geven, of te maken dat de reële personeelstekorten tijdig werden opgevangen?

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) begreep de tegenwerpingen. Het was volgens hem ‘niet de bedoeling om het beroep van verpleegkundige naar omlaag te halen’. Hij sprak in termen van een ‘laatste redmiddel’, een ‘preventieve maatregel die als legaal kader moet dienen in een abnormale situatie’. Het blijft ook een ‘mogelijkheid, geen verplichting’. En het in zorgteams ingezette personeel zal onder leiding van een verpleegkundige staan.

Nationale ramp

Concreet geeft de pas goed­gekeurde wet verpleegkundigen de mogelijkheid om een deel van hun opdracht ‘te delegeren’ aan onbevoegde personen. Die omschrijft de wet niet, al sprak Vandenbroucke concreet over zorgkundigen, verpleegkundigen in opleiding of kinesitherapeuten. De noodmaatregel moet het tekort aan handen in de diverse ziekenhuizen opvangen. De minister vergeleek de pandemie met een ‘nationale ramp’. Sedert eind september vielen al 2.338 doden te betreuren.

De opdracht van deze invallers behelst het ‘zo veel mogelijk ondersteunen bij het vervullen van de (verpleegkundige) taak’. De wet wil niet raken aan de autonomie noch de beroepsidentiteit van de verpleegkundigen. Een rist technische verpleegkundige handelingen wordt trouwens uitdrukkelijk uitgesloten. Via een koninklijk besluit kan dat indien nodig snel worden gemoduleerd.

Het inbreken in de ‘gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen’ is meer dan delicaat. Kwesties over de beroepsaansprakelijkheid moeten nog worden uitgeklaard. Vandenbroucke gaf toe dat er veel ‘fout loopt’ in de gezondheidszorg en dat de ‘frustraties van het verplegend personeel en de vakbonden terecht zijn’. Hij engageerde zich ertoe de problemen ‘fundamenteel aan te pakken’. Zo buigt de regering zich binnenkort over een financiële geste.