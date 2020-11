Protesten in VS: “Stop met tellen” versus “Tel alle stemmen”

In verschillende steden in de Verenigde Staten is protest uitgebroken terwijl op de laatste resultaten van de presidentsverkiezing wordt gewacht. Nadat president Donald Trump voorbarig de overwinning had uitgeroepen en zijn advocaten wegens vermeende fraude het tellen probeerden stil te leggen, werd op veel plaatsen geëist dat alle stemmen geteld worden. Op andere werd gescandeerd: “Stop met tellen!”

Duizenden aanhangers van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden hielden woensdagavond een manifestatie op 5th Avenue in New York om te eisen dat “alle stembiljetten worden geteld”. De stad staat bekend staat als een Democratisch bastion. De actie verliep rustig, zo stelden journalisten ter plaatse vast.

“Donald Trump heeft de overwinning opgeëist voordat alle stemmen geteld waren. Onze boodschap is dat zoiets niet aanvaardbaar is”, zegt Sarah Boyagian, een van de organisatoren van de betoging.

In Chicago stapten betogers in een mars langs de Trump Tower – uit het vastgoedimperium van de president – en scandeerden: “Tel elke stem!” Ook in onder meer Philadelphia, Baltimore, Portland en Detroit werden betogingen georganiseerd en kwamen actievoerders op straat.

Protest heading past Trump Tower, as demonstrators chant “Count every vote” pic.twitter.com/S871apzlff — Stacy St. Clair (@StacyStClair) November 5, 2020

“Stop met tellen!”

In Detroit, in de staat Michigan, waren Trump-supporters dan weer samengekomen. Zij vragen dat het tellen van de stemmen in die strijdstaat wordt stopgezet.

De actie in Detroit verliep in een meer gespannen sfeer. Honderden aanhangers van Trump waren samengekomen aan een telbureau en schreeuwden “stop met tellen”. Eerder had zittend president Donald Trump ook al geëist dat het tellen van de stemmen in Michigan – en ander staten – zou worden beëindigd, terwijl hij daar zijn voorsprong zag wegslinken. Naar zijn mening is dat het gevolg van fraude.

Op beelden op sociale media is te zien dat politiemensen moeten verhinderen dat de manifestanten een complex betreden waar stemmen worden geteld. De Amerikaanse media hebben de overwinning in de staat Michigan al toegewezen aan Biden, die daarmee een belangrijke stap zet richting het presidentschap. Nadat het resultaat bekend raakte, werd de sfeer rustiger.