Achttien ploegen dienen aanvraag voor WorldTour 2021 in

Achttien ploegen hebben bij de Internationale Wielerunie UCI een aanvraag ingediend om in 2021 deel uit te maken van de WorldTour. Daarbij de Belgische teams Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal en Circus-Wanty Gobert. Die laatste ploeg neemt de licentie van het Poolse CCC over.

In vergelijking met dit jaar staat NTT Pro Cycling niet in het overzicht van WorldTeams. De Zuid-Afrikaanse werkgever van Victor Campenaerts heeft financiële zorgen maar heeft nog een mogelijkheid om op een later tijdstip een dossier in te dienen. Dat moet gebeuren voor het einde van de registratieprocedure, wanneer de hoorzittingen van de licentiecommissie afgerond zijn (vermoedelijk in december).

Negentien ploegen dingen naar een licentie als ProTour-team. Bij hen Alpecin-Fenix, Bingoal-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise.

Bij de vrouwen zijn er negen aanvragen voor een WorldTeam-registratie. (belga)