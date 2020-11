Gentse schepen van Mobiliteit over Ubers in Gent: ‘Stad zal taxi’s steunen’

Vanaf maandag 9 november zullen er ook in Gent Uber-auto’s rondrijden. De transportwereld vreest de doodsteek van de klassieke taxisector, en ook de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vreest een echte taxioorlog. ‘Veel wapens om de gewone taxi’s te beschermen hebben we niet.’

Vanaf maandag kunnen de Gentenaars hun eerste ritten boeken om door gloednieuwe Uber-chauffeurs doorheen de stad te worden gereden. Dat maakte de Amerikaanse onderneming woensdag bekend. ‘We wisten wel dat Uber zou komen, alleen niet wanneer’, reageert schepen van Mobiliteit Watteeuw. ‘We vrezen vooral voor de positie van onze bestaande taxi’s, die in een prijzenoorlog met de Ubers zullen terechtkomen. We willen hen graag beschermen, maar over veel instrumenten beschikken we niet. Vroeger waren er stedelijke vergunningen voor taxi’s, nu reikt de Vlaamse regering die uit’, aldus de Gentse schepen.

‘Wat we wel kunnen doen, is onze 220 huidige taxi’s hun exclusieve standplaatsen blijven garanderen. Al moet je je anno 2020 natuurlijk afvragen of zo’n vaste standplaats nog een concurrentieel voordeel is, als je via de Uber-app ook een andere pick-up kan afspreken. Verder willen we de Gentse taxisector helpen met het opkrikken van hun kwaliteitsniveau, bijvoorbeeld door hen te helpen om een gebruiksvriendelijke app te ontwikkelen. Via het initiatief Apps For Ghent van de stad kunnen we de taxibedrijven in contact brengen met ontwikkelaars.’

Al even in Brussel

‘We zullen ook goed blijven overleggen met de sector, hun besognes aanhoren en die overbrengen aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Bij haar kunnen we ook aankaarten om op bovenlokaal niveau prijsafspraken te maken voor de nieuwe Uber-taxi’s. Haar voorganger (Ben Weyts, red.) had daar geen oren naar, hopelijk heeft minister Peeters dat wel’, zegt Watteeuw.

Uber, een digitaal platform dat reizigers en aanbieders van personenvervoer samenbrengt, is al enkele jaren beschikbaar in Brussel, maar was dat vooralsnog niet in Vlaanderen. De app veroorzaakte ook in Brussel al onrust bij de gewone taxichauffeurs, die verschillende keren protesteerden tegen de komst van Uber naar de hoofdstad. Helemaal gloednieuw is Uber niet in Gent: met Uber Eats betrad het bedrijf eerder al de markt van de maaltijdbezorgingen in Gent, waarbij het zich vooral toespitst op de levering van fastfood aan huis.