Formule 1 voegt avondrace in Saoedi-Arabië toe aan kalender 2021

De Formule 1 heeft bevestigd dat er volgend jaar in november voor het eerst een Grote Prijs van Saoedi-Arabië wordt verreden. Het wordt een avondrace op een stratencircuit in de stad Jeddah.

De race is mede het gevolg van de sponsordeal die de koningsklasse van de autosport eerder dit jaar sloot met Aramco, de grootste oliemaatschappij ter wereld. De Formule 1 maakt melding van een race door de straten van Jeddah aan de oevers van de Rode Zee. “Een prachtig decor voor een weekend vol live autosport, entertainment en cultuur in de op een na grootste stad van Saoedi-Arabië.”

De racekalender van 2021 is nog niet officieel naar buiten gebracht. Op de voorlopige kalender die media onlangs naar buiten brachten was de race in Saoedi-Arabië al aangekondigd. Er staat een recordaantal van 23 Grote Prijzen op, waaronder die van België op het circuit van Spa-Francorchamps, in principe eind augustus. (belga)