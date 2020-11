Denemarken maakt alle nertsen in het land af nadat een gemuteerd virus is overgesprongen van de dieren op ­mensen. ‘De werking van een ­toekomstig vaccin dreigt ondermijnd te worden.’

Alle Deense nertsen moeten worden gedood, nadat het nieuwe ­coronavirus onder deze pelsdieren gemuteerd is. Met de gemuteerde variant zijn mensen geïnfecteerd. ‘Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de globale aanpak van de pandemie’, zei premier Mette Frederiksen gisteren op een persconferentie.

‘Het risico bestaat dat het effect van een toekomstig vaccin verzwakt, of in het slechtste geval ondermijnd wordt’, zei de Deense eerste minister.

Volgens de Deense krant Politiken zou al aangetoond zijn dat antilichamen zwak reageren op het gemuteerde virus. De bewuste variant van het sars-CoV-2-virus is al op vijf nertsenfokkerijen gevonden en er zijn op dit moment twaalf personen gekend die ermee besmet zijn.

Ook de Deense epidemioloog Kare Molbak waarschuwde op de persconferentie dat in het worstcasescenario de pandemie herstart ‘deze keer in Denemarken’. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is intussen ingelicht over de ontdekking.

In Denemarken leven 15 tot 17 miljoen nertsen. Het land is de grootse producent van nertsbont ter wereld. Onder andere het leger zal worden ingezet om de hele nertsenpopulatie te doden.

Tot dusver zijn al in ruim 200 van de 1.100 Deense nertsenfokkerijen coronabesmettingen vastgesteld.

Ook andere landen kampen met uitbraken in nertsenbedrijven die ze niet onder controle krijgen. In Nederland is in deze ­coronacrisis de helft van de nertsensector weggevaagd, schrijft De Volkskrant. Bij onze noorderburen zijn ruim 2 miljoen nertsen gedood wegens corona. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk hoe het virus in de nertsenfokkerijen terechtkomt en zich daar blijkbaar ongehinderd kan verspreiden.