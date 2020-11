Levenloos lichaam aan Franse grens uit zee gehaald

In de buurt van de grens met Frankrijk is donderdagochtend een levenloos lichaam uit de Noordzee gehaald. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

Het levenloze lichaam werd donderdagochtend opgemerkt door een sportvisser. Het lijk bevond zich op dat moment niet ver van de Franse grens. De scheepvaartpolitie bracht het lichaam uiteindelijk naar Oostende.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is volgens het Veurnse parket volop aan de gang. Momenteel is het slachtoffer ook nog niet geïdentificeerd. Volgens de eerste informatie zou het om een man gaan. Die kon nog niet geïdentificeerd worden, want het lichaam verkeerde in verregaande staat van ontbinding.