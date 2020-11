Recordvangst van 11,5 ton cocaïne gevonden in onderzoek naar ex-rijkswachter Willy Van Mechelen

De drugszaak rond de Antwerpse ex-rijkswachter Willy Van Mechelen (77) neemt astronomische proporties aan. De politie vond dinsdag maar liefst 11, ton cocaïne die de criminele bende besteld zou hebben. Een recordvangst.

De vondst die de federale politie dinsdag deed was volgens specialisten de grootste cocaïnevangst ooit buiten het Amerikaanse continent. Op dinsdag 27 oktober 2020 werden 5 containers schroot die uit Guyana kwamen aan een grondige controle onderworpen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, omdat medeplichtigen in Zuid Amerika een stalen container in een zeecontainer hadden geladen.

Waarom er zoveel energie werd gestopt in het verbergen van de partij, werd duidelijk na het openen van de ingenieuze constructie. De stalen container bevatte niet minder dan 11.500 kilogram zuivere cocaïne.

De geviseerde containers werden met een zeeschip tot in Zeebrugge gebracht, waarna ze overgeladen werden op een binnenschip richting Antwerpse haven met als eindbestemming een bedrijf net over de Nederlandse grens.

450 miljoen euro aan cocaïne

De vondst was niet toevallig. De politie vermoedde dat ze onderweg was. Het federaal parket gaat ervan uit dat de lading in september besteld werd door de groep rond ex-rijkswachter Willy Van Mechelen, de Kempense zakenman Tom B. en de Antwerpse hooliganleider Nathan S.

Die bende werd eind september door de federale politie van Limburg ontmanteld. Ze wordt ervan verdacht op zeer regelmatige basis grote partijen cocaïne gesmokkeld te hebben. Maar toen de arrestaties gebeurden, zou de 11 ton cocaïne al onderweg zijn geweest en was het voor de bende te laat om ze nog in te houden.

De zaak-Van Mechelen toont hoe de onder- en bovenwereld nauw verweven zijn in de big business van cocaïne. Een havenbaas, drie politieagenten, een advocaat en een lange lijst criminelen waaronder Lucio, een telg van de Aquino-familie, werden tijdens het onderzoek opgepakt. 22 personen zijn nog aangehouden en er werd zo’n 3 miljoen euro in beslag genomen.

Politie en justitie hebben dankzij dit onderzoek binnen het jaar 14.950 kilogram zuivere cocaïne kunnen onttrekken aan de criminele organisatie. Aan een gemiddelde groothandelsprijs van 30.000 euro per kilogram benadert de waarde van de inbeslagnames 450 miljoen euro. De straatwaarde na versnijding kan snel het dubbele bedragen. Drie verdachten wachten nog op hun uitlevering vanuit Nederland.

Na de spectaculaire ontdekking werden woensdag 4 november twee personen opgepakt. De onderzoeksrechter zal later beslissen of zij bij hem worden voorgeleid. In Nederland werd er één persoon aangehouden met het oog op zijn uitlevering naar België.