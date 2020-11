Minderjarigen opgepakt op verdenking van terrorisme

Een jongeman van zestien jaar en een van zeventien werden vorige zaterdag gearresteerd in Eupen en Kelmis, in de Oostkantons. Ze zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen in naam van Islamitische Staat.

Het onderzoek werd vorige vrijdag opgestart, de dag erna al ondernam het gerecht actie met de twee huiszoekingen in Eupen en Kelmis. Concreet worden de twee minderjarigen verdacht van poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Het onderzoek is in handen van het parket van Eupen en het federaal parket. Ook de Staatsveiligheid is betrokken in het dossier. In het onderzoek kwam er ook informatie van een buitenlandse veiligheidsdienst.

De jongeren waren van plan om gewapend met messen een of meerdere politiecommissariaten aan te vallen, maar hun voorbereiding van een eventuele aanslag was nog volop bezig. De twee zouden wel in een video trouw hebben gezworen aan terreurbeweging Islamitische Staat (IS). ‘Dankzij de zeer goede samenwerking tussen de verschillende gerechtelijke en politiediensten kon er zeer snel tussengekomen worden en kon het plegen van eventuele misdrijven voorkomen worden’, laat het federaal parket weten.

De twee jongens werden na hun verhoren in een jeugdinstelling geplaatst. Omdat het minderjarigen zijn, beperkt het gerecht de communicatie over het dossier tot een minimum. ‘Hun privé-leven en psychosociale evolutie moeten beschermd worden, daarom worden er geen verdere inlichtingen over het dossier gegeven.’

De recente terreuraanslagen in Wenen en Frankrijk indachtig, geeft ook dit terreuronderzoek aan hoe (de dreiging van) jihadistisch geweld aanwezig blijft in Europa.