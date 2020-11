Politie start intern onderzoek na verkeersagressie met twee fietsers in Brussel

Tina (28) en Romi (25) werden in Anderlecht naar eigen zeggen slachtoffer van verkeersagressie. Maar toen ze de politie belden, konden ze niet in het Nederlands worden gehoord en werden ze samen met de verdachten in dezelfde verhoorkamer gezet. De politie heeft nu een gerechtelijk en een intern onderzoek geopend.

De Limburgse vriendinnen Tina en Romi, studenten aan de VUB, waren zondag met de fiets naar de Zuidmarkt in Anderlecht geweest. Op de terugweg werden ze het slachtoffer van verkeersagressie. De twee vrouwen hebben hun ervaringen intussen op sociale media gedeeld. Omdat ze geschandaliseerd zijn. ‘En uit sympathie voor de Brusselse fietser’, zegt Tina.

Bij het terug naar huis rijden wilden de vrouwen richting het centrum van Brussel-Stad fietsen, maar door werken aan de Zuidlaan wisten ze niet goed hoe ze moesten omrijden. Ze fietsten daarom via de Jamarlaan en het Baraplein om via kleinere straten weer op de Kleine Ring uit te komen.

‘We reden zeker niet roekeloos of in de weg van auto’s’, klinkt het. Plots werden ze opgeschrokken door motorgebrul. ‘Mijn vriendin riep naar de mannen: “What the f***, doe eens normaal”. Maar dat was niet naar de zin van de inzittenden. Ze begonnen te schelden en maakten ons allerlei verwijten.’

‘Ik was kwaad, ja. Tijdens de discussie vloog er wat speeksel van mij op hem. Echt per ongeluk’, vertelt Tina. ‘Hij begreep het alsof ik expres op hem gespuwd had. Dus hij stapte uit, trok aan mij, duwde mijn hoofd tegen de auto. Gelukkig had ik een helm aan. Toch slaagde hij erin een haarpluk uit te trekken’, zegt ze. Toen ze zich wou losrukken uit de greep van de autobestuurder, heeft hij tweemaal in haar gezicht gespuwd. ‘Het was echt een fontein, ik hing helemaal onder het speeksel’, getuigt haar vriendin Romi.

Franstalige agenten

De twee vrouwen beslisten daarop de politie te verwittigen. Toen er uiteindelijk een patrouille opdaagde, bleek dat geen van de agenten een woord Nederlands sprak. ‘Terwijl wij onze klacht in onze moedertaal wilden indienen.’

Dus werd er een tweede ploeg opgeroepen. Die spraken wel Nederlands en brachten ons naar het politiekantoor. ‘Onderweg konden we ons verhaal kwijt en beloofden ze ons dat we in het Nederlands verhoord zouden worden’, zegt Romi. De twee mannen, een dertiger en een veertiger, volgden met hun eigen wagen.

Tot ze in het politiebureau weer door een agent werden ontvangen die enkel Frans sprak en samen met de twee mannen in hetzelfde verhoorkantoor werden gezet.

Gedreigd met opsluiting

‘Tijdens het verhoor draaiden ze de rollen plots om. Als wij een klacht indienden tegen hen, zouden zij hetzelfde doen tegen ons. Er werd zelfs mee gedreigd door de politie om iedereen in de cel te stoppen’, zegt Romi. Tina moest ook vingerafdrukken en foto’s laten maken. Alsof ze zelf verdachte was. Uiteindelijk werd er geen proces-verbaal opgesteld. ‘Ik ben enorm teleurgesteld in het systeem. Eén ding weet ik zeker: ik bel nooit nog de politie wanneer ik in gevaar ben’, zegt Romi op sociale media.

Bij de politie zitten ze verveeld met de zaak en werden de meisjes intussen gecontacteerd door een Nederlandstalige agent die hen heeft verhoord. ‘In het belang van het onderzoek, kunnen we voorlopig weinig details geven’, zegt politiewoordvoerder Kathleen Cali van de politiezone Brussel-Zuid. ‘Op basis van de verklaringen van de twee vrouwen is er een intern onderzoek geopend naar het optreden van de politie. En er loopt nu ook een gerechtelijk onderzoek naar de feiten zelf.’

De zaak is nu in handen van het Brusselse parket, dat moet beslissen wat het met het dossier doet.