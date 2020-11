Modewinkels willen verkoop op afspraak vanaf 1 december

Mode Unie wil dat de verkoop op afspraak in modewinkels vanaf 1 december wordt toegelaten tot aan de volledige heropening van de winkels na 13 december. De sectorfederatie noemt de verplichte sluiting sinds 2 november immers een flinke opdoffer voor de sector, die ook in het voorjaar al 8 weken de deuren moest gesloten houden.

Mode Unie wijst erop dat de modewinkels nu vol hangen met een stock aan winteritems, die nu niet of nauwelijks de deur uitkan. ‘Het feit dat klanten bestelde goederen mogen afhalen aan de winkel is een kleine opsteker, maar leidt in de realiteit in de verste verte niet tot de verkoop die nodig is om het seizoen te redden’, zegt directeur Isolde Delanghe. ‘Sowieso sluiten we, net als het zomerseizoen, ook het winterseizoen opnieuw af met rode cijfers. Daar valt door de verplichte sluiting niets meer aan te veranderen. Of de cijfers in de modesector rood of donkerrood zullen kleuren, dáár kan door de overheid wel nog wat aan veranderd worden.’

Momenteel moeten de winkels de deuren gesloten houden tot 13 december. Begin december volgt er een evaluatie, waarop de sectorfederatie wil inspelen. Mode Unie stelt dat de verplichte sluiting tot 13 december een dubbel probleem veroorzaakt. De heropening valt dan midden december, net voor de Kerst- en eindejaarsdagen.

‘Dit zal mogelijk leiden tot taferelen zoals we afgelopen zaterdag zagen: een overrompeling in winkelstraten’, aldus Delanghe. ‘In het kader van volksgezondheid moet dat vermeden worden. Anderzijds missen modewinkels dan de cruciale verkoopweken in het winterseizoen en, indien de solden starten op 2 januari, hebben zij slechts twee weken om nog aan volle marge te verkopen voor de start van de wintersolden.’

Volgens de federatie zal die situatie leiden tot een grote overschot aan stockvoorraad en zware financiële problemen voor veel ondernemers in de sector. Door vanaf 1 december verkoop op afspraak toe te laten, moet een volkstoeloop en de daarbij horende gezondheidsrisico’s worden vermeden. De ondernemers moeten dan weer ademruimte krijgen om hun goederen een volle maand aan normale marge te verkopen. Mode Unie wil het plan graag bekijken met de bevoegde ministers David Clarinval en Annelies Verlinden.