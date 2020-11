Vijftien tieners onthoofd bij vermoedelijk jihadistisch geweld in Mozambique

Een twintigtal mannen en jongeren die deelnamen aan een inwijdingsritueel, zijn maandag in het noorden van Mozambique onthoofd door een groep gewapende mannen. Dat hebben lokale bronnen woensdag meegedeeld. De aanval wordt toegeschreven aan jihadisten.

De verminkte lichamen van ten minste vijf volwassenen en vijftien tieners werden maandag verspreid aangetroffen in een bos in het district Muidumbe.

‘De politie werd op de hoogte gebracht door lokale bewoners die de lichamen in het bos hadden gevonden’, zo meldt een ambtenaar van het naburige district Mueda. ‘Het waren jonge mensen die waren gekomen om deel te nemen aan een inwijdingsritueel’, zo klinkt het nog.

De Mozambikaanse overheid heeft de berichten over het geweld nog niet officieel bevestigd.

Sinds drie jaar zijn in de provincie Cabo Delgado jihadistische rebellen actief, die trouw hebben gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Ze hebben al verschillende dorpen in de regio aangevallen, geplunderd en in brand gestoken. In april hadden ze ook een vijftigtal jongeren onthoofd, die weigerden om zich bij de jihadisten aan te sluiten.