Gert Verhulst en gezin krijgen realityreeks: ‘De Verhulstjes’

Na Eddy Planckaert en Jean-Marie Pfaff krijgt nu ook Gert Verhulst (52) een realitysoap. Vier start eind deze week met de opnames van ‘De Verhulstjes’, dat de kijker een blik moet geven op het persoonlijke leven van de Studio 100-baas en van zijn gezin.

Een maand geleden nam Gert Verhulst voorlopig afscheid van de camera’s van zijn talkshow Gert late night met James Cooke. Eind deze week mag hij ze opnieuw verwelkomen. Dit keer niet op de Evanna-boot en ook niet voor een talkshow. Wel voor de gloednieuwe realitysoap De Verhulstjes voor Vier. De komende weken wordt in de villa van de presentator in Oostduinkerke zijn dagelijkse leven gevolgd. Ook zijn vrouw Ellen, kinderen Marie en Viktor, opa Jos en ondeugende bouviers Marcel en Leo krijgen een prominente rol.

Kijken en bestuderen wat bekende families van ons land zoal uitspoken, is een favoriete bezigheid van de Vlaming. Zeker nu het coronavirus en de bijhorende lockdown ons weer meer richting het kleine scherm duwt. Getuige daarvan is het recente kijkcijfersucces van Château Planckaert op Eén. Die reeks volgt de familie van voormalig wielrenner Eddy Planckaert en hun renovatieavontuur in Frankrijk. Eerder waren ook al De Planckaerts en De Pfaffs een schot in de roos bij VTM.

In de eerste lockdown konden we al eens binnenkijken bij de familie Verhulst, toen Viktor vlogde en onder andere deze taart voor zijn hond maakte. Foto: VIER

En binnenkort is er dus ook De Verhulstjes. Bij Vier zagen ze graten in de realityreeks na het succes van de onlinereeks Viktor vlogdown. Viktor Verhulst legde met zijn camera toen de dagelijkse bezigheden ten huize Verhulst vast. Die reeks kon volgens de zender rekenen op 6,7 miljoen views op vier.be en YouTube. ‘De invulling van Viktors vlogdown bleef grappig eenvoudig: een taart bakken voor een jarige hond, een spelletje spelen, een lockdownbaard of een garnalenpelwedstrijd’, zegt Annick Bongers, programmadirecteur bij SBS, het moederhuis boven Vier, Vijf en Zes. ‘Maar het was wel de eerste keer dat we de familie van zo dichtbij konden volgen. Met De Verhulstjes gaan we nu voor een volwaardig programma bij de familie thuis. Een bijzondere bubbel met heel gewone bezigheden.’ Wanneer het programma op de buis komt, is nog niet beslist.