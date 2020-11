Trend lichte daling coronabesmettingen voorlopig nog niet voelbaar in ziekenhuizen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is opnieuw licht gedaald. Dat blijkt donderdagmorgen uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames blijft wel nog stijgen, zij het minder snel. Vermoedelijk daalt dat nummer binnen een tweetal weken.

In de week van 26 oktober tot en met 1 november werden gemiddeld 14.091,7 besmettingen per dag genoteerd. Dat is een daling met zes procent in vergelijking met een week eerder.

Het aantal mensen dat met covid-19 wordt opgenomen in het ziekenhuis blijft wel met 15 procent stijgen. Het gaat om gemiddeld 679,9 mensen per dag. Het goede nieuws is wel dat het aantal coronapatiënten dat momenteel in het ziekenhuis ligt woensdag ongeveer stabiel gebleven is, weliswaar op een hoog niveau. Het gaat om 7.405 patiënten (-1 procent), van wie er 1.412 (+4 procent) op intensieve zorgen liggen.

Gemiddeld zijn op een week tijd 146,7 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat zijn er 75,7 meer dan zeven dagen eerder. In totaal zijn sinds het begin van de pandemie nu al 12.331 sterfgevallen in ons land toe te schrijven aan covid-19.

Er worden dagelijks zo’n 59.200 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 28,5 procent. De laatstbekende r-waarde dateert van 1 november en lag toen op 1,15. Dat betekent dat 5 covid-patiënten gemiddeld samen bijna 6 mensen in totaal besmetten. De pandemie krimpt pas wanneer de r-waarde onder 1 ligt.