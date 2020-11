Beleggers zien opportuniteiten in impasse

De marktensloten gisteren fors hoger af. Beleggers vermoeden dat door de onduidelijke uitslag enkele stokpaardjes van de Democraten zullen sneuvelen.

Beursanalisten waren vrij zeker: Joe Biden zou de presidentsverkiezingen overtuigend winnen en er zou een ‘blue wave’ door de VS gaan. Die blauwe golf bleef uit. Daardoor gaat de beurs er nu van uit dat Biden, zelfs als hij wint, in de Senaat veel minder de Democratische agenda zal kunnen verwezenlijken.

Zo zou het niet zo eenvoudig zijn om Trumps belastingverlagingen terug te draaien, wat goed nieuws is voor bedrijven en voor rijke Amerikaanse beleggers. Een ander agendapunt van de Democraten is het aanpakken van de big tech-bedrijven. De Nasdaq, de beurs waar de meeste Amerikaanse technologie-aandelen noteren, klom met maar liefst 3,7 procent. Facebook, bijvoorbeeld, zag zijn koers met 8,2 procent omhooggaan, Google-moeder Alphabet ging met 6,1 procent de hoogte in. Ook de Dow Jones (+ 1,5 procent) deed het goed, net als de ­Europese beurzen. Die wonnen zo’n 2 procent.

De Amerikaanse rente zakte dan weer met 0,13 procent tot 0,77 procent, omdat vermoed wordt dat de begroting na deze uitslag minder diep in het rood zal gaan. Er wordt van uitgegaan dat infrastructuurprogramma’s en de verhoging van de sociale uitgaven van de agenda zullen verdwijnen.

Vrees voor rellen

Bij de opening van de Europese beurzen, toen strijdstaten in het voordeel van Trump begonnen te vallen, wisten de beurzen geen richting te kiezen. Dat Trump vroegtijdig de overwinning uitriep en sprak over kiesfraude, leidde even tot onrust en een opstoot van een aantal vluchtwaarden zoals goud of de dollar. Maar de vrees voor rellen ebde in de loop van de dag weg. Dat die uitbleven, was geen goed nieuws voor de wapenproductent Smith & Wissons Brands. Die zakte 11,6 procent.

In tegenstelling tot de opportunistische beleggers zien economen wel problemen opduiken. ‘De kans dat er nu snel een economisch stimulusprogramma komt, is klein. Dat programma is broodnodig om de door de covid lam­gelegde economie te ondersteunen’, zegt Keith Wade, chief economist bij beurshuis Schroders.