Euromillions Volley League: Roeselare en Maaseik laten geen steek vallen

Roeselare en Maaseik hebben woensdagavond allebei hun vierde competitieduel in de Euromillions Volley League met een overwinning afgesloten.

Knack Roeselare, leider na winst in de topper tegen Maaseik vorig weekend, haalde het met 1-3 van Tectum Achel. De setstanden waren 10-25, 25-22, 12-25 en 22-25. Greenyard Maaseik was met 3-1 te sterk voor Caruur Volley Gent (24-26, 25-15, 25-21 en 25-23). BDO Haasrode Leuven versloeg in eigen huis Decospan Volley Team Menen met 3-1 (19-25, 25-22, 31-29 en 25-20). In het vierde duel van de avond trok Lindemans Aalst nipt aan het langste eind bij VBC Waremme. Het werd 2-3 (22-25, 25-20, 26-24, 24-26 en 19-21). Roeselare voert het klassement aan met 11 punten, een meer dan Maaseik. (belga)