‘Vandaag’ twee dagen opgeschort door corona

Iets meer dan twee ­weken voor de laatste aflevering van Vandaag moet presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis in quarantaine. Deze week wordt het programma noodgedwongen opgeschort.

‘Presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis is afgelopen vrijdag in contact geweest met een Eén-collega die intussen positief getest is op covid-19’, meldde de VRT in een persbericht. ‘Het ging om een laagrisicocontact en Danira vertoont geen enkel ziektesymptoom. De voorzorgsmaatregelen en afstandsregels werden op de VRT en in de studio de voorbije periode strikt opgevolgd. In overleg met de VRT heeft Danira besloten om tot zondag in quarantaine te gaan, om zo geen enkel risico te ­nemen.’

De uitzendingen van woensdag en donderdag zijn daarom geschrapt. Vorige week kondigde de VRT aan dat Vandaag aan zijn laatste weken bezig is. 19 november gaat de allerlaatste aflevering van de talkshow op antenne. Volgens de zender matcht het programma op lange termijn niet met het uitzenduur van 21.30 uur. Daarom kiest de zender er het komende voorjaar ook voor om Vandaag niet door één programma te vervangen, maar door ‘een variatie van bekende titels en nieuwe programma’s’. Boukhriss Terkessidis neemt ­nieuwe projecten op bij Eén.