Feestje! Rafa Nadal boekt in Parijs de duizendste zege uit zijn carrière

Champagne in Parijs! Rafael Nadal (ATP 2) plaatste zich woensdagavond voor de achtste finales op het Masters 1.000 toernooi in Parijs. Het was de duizendste zege uit zijn carrière. En daar hoorde een kleine viering bij.

Het eerste reekshoofd, die vrij was in de eerste ronde, versloeg in de tweede ronde zijn landgenoot Feliciano Lopez (ATP 64) met 4-6, 7-6 (7/5) en 6-4. De match duurde 2,5 uur. De Spanjaard kreeg het dus zeker niet cadeau.

Voor Nadal was het de 1.000e zege uit zijn carrière. Hij treedt toe tot een exclusief clubje met ook nog Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.242) en Ivan Lendl (1.068).

In zijn volgende wedstrijd wacht de Australiër Jordan Thompson (ATP 61). Die was met 2-6, 6-4 en 6-2 te sterk voor de Kroaat Borna Coric (ATP 24).

De 34-jarige Nadal won het indoortoernooi in de Franse hoofdstad nog nooit. In 2007 werd hij runner-up na verlies in de finale tegen de Argentijn David Nalbandian. Vorig jaar gaf Nadal door een buikspierblessure forfait voor zijn halve finale tegen de Canadees Denis Shapovalov.

