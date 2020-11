Joe Biden heeft een toespraak gehouden in zijn campagnehoofdkwartier Delaware. Hij claimde de overwinning nog niet, maar toonde zich zelfzeker dat de verkiezing in zijn voordeel zal uitdraaien.

‘We hebben opnieuw bewezen dat democratie de hartslag van deze natie is’, begon de Democratische presidentskandidaat aan zijn speech . Biden, met running mate Kamala Harris naast hem, benadrukte hoe uitzonderlijk het is dat zoveel mensen gestemd hebben.

Volgens Biden is het duidelijk dat hij die 270 kiesmannen zal binnenhalen. ‘Ik ben hier niet om te verklaren dat we hebben gewonnen. Ik ben hier om te zeggen dat als de stemmen geteld zullen zijn, wij geloven dat we de winnaars zullen zijn.’

‘Hier zijn de mensen aan zeg’, zei hij nog. ‘Je kan de macht niet grijpen of claimen. De macht komt van het volk. En het is hun wil die zal bepalen wie president wordt, en hun wil alleen.’

Biden zei ook dat hij vertrouwen heeft in de belangrijke staat Pennsylvania, waar momenteel president Trump leidt.

‘Dit is een belangrijke verwezenlijking. Eens deze verkiezing achter de rug is, moeten we de harde retoriek laten varen en weer naar elkaar luisteren. Helen. Ons verenigen’, aldus Biden.