Frankrijk verbiedt officieel Turkse Grijze Wolven, Turkije noemt het ‘provocatie’

Frankrijk verbiedt de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. De voorbije weken kwam het tot gewelddadige incidenten tussen die beweging en de Armeense gemeenschap in Frankrijk.

Het verbod komt er nadat afgelopen weekend bij Lyon een centrum ter nagedachtenis aan de massamoord op Armeniërs was beklad met pro-Turkse slogans, waaronder ‘Grijze Wolven’ en ‘RTE’, de afkorting van de naam van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De spanningen tussen Armenen en Turken in Frankrijk zijn de laatste tijd erg toegenomen vanwege het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach.

‘De beweging van de Grijze Wolven werd ontbonden in de ministerraad, in overeenstemming met de instructies van de president van de Republiek’, tweette Gerald Darmanin, die aanhaalt dat de groep ‘aanzet tot discriminatie en haat en betrokken is bij gewelddadige acties’.

De maatregel zal de gespannen relatie tussen Frankrijk en Turkije vermoedelijk geen goed doen. De Franse president Macron heeft strenger optreden aangekondigd tegen extreme islamitische organisaties na de onthoofding van een geschiedenisleraar door een achttienjarige moslim. Zijn Turkse ambtgenoot Erdogan heeft opgeroepen tot een boycot van Franse producten, omdat hij Macron een islamvijandige houding verwijt.

Stevige reactie

Turkije ziet het Franse besluit om de Turkse ultranationalistische organisatie Grijze Wolven in Frankrijk te ontbinden als ‘provocatie’. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara waarschuwde woensdag dat er een ‘zo stevig mogelijke’ reactie zal volgen. ‘We benadrukken dat het noodzakelijk is om de vrijheid van meningsuiting en vergadering van Turken in Frankrijk te beschermen.’

De Grijze Wolven worden in Turkije politiek vertegenwoordigd door de rechts-nationalistische MHP. Vanaf de jaren zeventig kwam die partij in het nieuws met terreuraanslagen en dreigende retoriek, maar sindsdien is de MHP uitgegroeid tot een klassieke politieke partij in Turkije. Ze heeft regeringservaring, een meer gematigde leider en een achterban die misschien chauvinistisch is, maar zeker niet gewelddadig. Haar onofficiële vleugel, de Grijze Wolven, misschien al iets meer. In meerdere Europese landen houden inlichtingendiensten sympathisanten van MHP in de gaten.