Linz-coach Thalhammer vreest aanvallende kwaliteit bij Antwerp: “Maar we hebben een plan”

LASK Linz stapt donderdag op de Bosuil met veel respect voor Antwerp, maar het geloof in eigen kunnen, het veld op. Dat leek woensdag, één dag voor het duel op de derde speeldag van de groepsfase van de Europa League, de rode draad in de persconferentie van coach Dominik Thalhammer. “We hebben Antwerp goed bestudeerd en gaan met vertrouwen het veld op”, liet de T1 van Linz optekenen. “We weten dat we hier kunnen winnen.”

“Ik denk dat het morgen een wedstrijd wordt tussen twee teams met dezelfde ideeën”, begon Thalhammer zijn persbabbel. “We proberen beiden aanvallend spel op de mat te leggen, maar de manier waarop is toch verschillend. Beide ploegen hebben hun eigenheid. We hebben Antwerp goed geanalyseerd en denken oplossingen te hebben gevonden voor hun spel. Welke die oplossingen juist zijn? Daar ga ik hier niet op ingaan (glimlacht). Je hebt natuurlijk vooraf altijd een idee, maar de praktijk is vaak anders. We gaan met vertrouwen het veld op. We kunnen hier winnen, dat weten we. We willen op z’n minst een punt pakken. We hebben de terugwedstrijd in Oostenrijk ook nog achter de hand.”

De staff van LASK Linz had Antwerp goed bestudeerd en zag vooral in aanvallend opzicht veel sterke spelers. “De hele ploeg is op hoog niveau”, legde Thalhammer uit. “Maar vooral offensief zijn ze toch heel sterk. Jongens als Lior Refaelov, Pieter Gerkens en Dieumerci Mbokani zijn zeer interessante spelers. En ook de flanken zijn sterk.”

Verdediger Philipp Wiesinger schoof met zijn coach aan voor de persconferentie. Hij verwachtte donderdag een wedstrijd op het scherpst van de snede. “Het wordt een zeer intensieve wedstrijd, met veel man-tegen-mangevechten”, zei hij. “We hebben ons goed voorbereid en stappen met vertrouwen het veld op. We hebben de voorbije wedstrijden in Europa toch al bewezen ons mannetje te kunnen staan. We denken morgen een goede kans op de overwinning te hebben.” (belga)