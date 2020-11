Europa League: Standard-coach Montanier is ‘klaar om de strijd aan te gaan’

Standard moet na een 0 op 6 donderdagavond punten pakken bij Lech Poznan om uitzicht te behouden op overwintering in de Europa League. De Rouches komen wel verzwakt aan de aftrap door blessures van aanvoerder Zinho Vanheusden en spits Jackson Muleka en een rist coronabesmettingen, waardoor onder meer Fai en Laifis achterin ontbreken. Toch klonk coach Philippe Montanier daags voor de ontmoeting strijdvaardig.

“Met de blessures van Zinho en Jackson en de positieve coronagevallen die onze defensie havenen, zouden we ons zorgen kunnen maken, maar dat is niet de optie waar we voor opteren. We hebben gemotiveerde spelers en we zijn klaar om de strijd aan te gaan”, vertelde de Fransman.

Standard verloor zijn eerste duels kansloos tegen Rangers en Benfica. Ook tegenstander Poznan, in de voorronde nog te sterk voor Charleroi, is nog puntenloos. “We bevinden ons in dezelfde situatie als onze tegenstanders, we begonnen allebei met twee nederlagen, dus het is inderdaad een cruciale wedstrijd voor beide ploegen”, bevestigde Montanier. “We willen morgen de meest competitieve ploeg opstellen om onze eerste punten te pakken in deze competitie.” (belga)