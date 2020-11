Hockey: Red Panthers gaan onderuit tegen Nederland

De Red Panthers (FIH 12) hebben vanmiddag in de Hockey Pro League niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Nederland (FIH 1). In Ukkel verloren ze de derby der Lage Landen met 0-4.

De Belgische vrouwen, met Elodie Picard tussen de palen (ipv Elena Sotgiu), hielden in het eerste kwart goed stand en konden de nul tot kort voor de pauze op het bord houden. Pas drie minuten voor het einde van het tweede kwart kwam Oranje op voorsprong. Lidewij Welten opende de score na een penaltycorner.

Meteen na de herneming verdubbelde de regerende wereld- en Europees kampioen de voorsprong. Frédérique Matla trof raak, eveneens na een penaltycorner. Vervolgens diepten Lauren Stam (36., pc) en Margot van Geffen (36.) de kloof verder uit. In het vierde kwart werd niet meer gescoord.

Voor de Red Panthers was het de negende wedstrijd in de Hockey Pro League. Daarvan wonnen ze er tot dusver één, begin februari in Nieuw-Zeeland, en speelden drie keer gelijk (waaronder vorig weekend thuis tegen Groot-Brittannië). Nederland verstevigt met een zesde overwinning in acht matchen zijn leidersplaats. Oranje heeft 23 punten, zes meer dan eerste achtervolger Argentinië. België is zesde (op negen landen) met 7 punten. Volgend jaar spelen de Panthers nog vijf wedstrijden. Vanavond komen ook de Belgische mannen in actie tegen Nederland. (belga)