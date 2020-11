Oostenrijk was op de hoogte dat dader terreuraanslag wapens wilde kopen

De dader van de terreuraanslag in Wenen heeft afgelopen zomer geprobeerd om wapens te kopen in Slovakije. De Oostenrijkse inlichtingendienst (BVT) is daarover door Slovakije op de hoogte gebracht, maar daar is verder niets mee gebeurd.

Kujtim F. opende maandag het vuur in de Oostenrijkse hoofdstad. Hij doodde daarbij vier mensen en verwondde meer dan twintig anderen. De politie kon de dader, die sympathieën had voor Islamitische Staat, doodschieten. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist.

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de dader afgelopen zomer munitie probeerde te kopen in Slovakije. Dat meldde de Slovaakse politie woensdag. ‘Onze ordediensten kregen informatie dat verdachte personen uit Oostenrijk munitie probeerden te kopen in Slovakije. Maar ze slaagden er niet in de aankoop te realiseren’, aldus de politie.

Miscommunicatie

Minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer heeft op een persconferentie gemeld dat de Oostenrijkse inlichtingendienst (BVT) door Slovakije op de hoogte gebracht was van het incident. Maar de zaak is blijkbaar onvoldoende opgevolgd. ‘Er is duidelijk iets misgegaan in de communicatie’, aldus Nehammer, die meteen ook aankondigde dat er een onafhankelijke onderzoekscommissie komt die zal onderzoeken wat er juist fout is gelopen.

De voorbije jaren zijn wapens met Slovaakse registratienummers vaker gebruikt bij terreuraanslagen en andere criminele feiten in Europa. In de zomer van 2015 heeft Slovakije de wetgeving aangescherpt om de aankoop van illegale wapens te voorkomen.