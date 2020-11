Tim Wellens pakt opnieuw ritzege in Vuelta

Tim Wellens (Lotto-Soudal) heeft zijn tweede ritzege beet in de Ronde van Spanje, meteen zijn tweede van het seizoen. Hij was in de 14de etappe naar Ourense (Galicië) de sterkste van een mooie vluchtersgroep van zeven met namen als Soler, Woods en Stybar. Roglic blijft leider.

Hoe kwam de zege tot stand?

Na een uur hard koersen, met verschillende aanvalspogingen, ontstond er een kopgroep van zeven vluchters die wel een grotere voorsprong bijeen kon fietsen. Daarbij één Belg. Tim Wellens. Ook erbij: de Spanjaard Marc Soler (Movistar), de Tsjech Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick-Step), de Fransman Pierre-Luc Périchon (Cofidis), de Canadees Michael Woods (EF Pro Cycling) en de Nederlanders Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) en Thymen Arensman (Sunweb). Opmerkelijk: drie van de zeven wonnen in deze Vuelta al een rit (Marc Soler won etappe 2, Tim Wellens etappe 5 naar Sabiñanigo en Michael Woods etappe 7.) Ze bouwden een mooie voorsprong uit van meer dan vijf minuten, maar Astana, Bora-Hansgrohe en vooral Total-Direct Energie probeerden de kloof te dichten. Op 25 km van de finish, net voor de Alto de Abelaira (een klim van derde categorie), naderde het peloton tot op 1:40. Het sein voor Woods om vooraan te demarreren. Zonder succes, maar Périchon moest er af. De voorsprong groeide wel weer en in het peloton werd de achtervolging gestaakt. In een afdaling reden Stybar en Soler weg. Wellens kon nog de oversteek maken maar op 1,3 km van de finish kwamen de zes weer samen. Op de hellende slotkilometer (gemiddeld 5%) toonde Tim Wellens zich de sterkste, voor Woods en Stybar.

Wat deden de favorieten?

In het begin van de rit kon een groep van 26 renners wegrijden, met daarbij Felix Grossschartner en Wout Poels. Maar Jumbo-Visma zette snel orde op zaken. Kopman Primoz Roglic moest daarna wel van fiets wisselen. Op de hellende aankomst reden de favorieten samen over de meet, zodat er geen extra seconden werden gesprokkeld.

Hoe deden de Belgen het?

In het eerste wedstrijduur waren er tal van demarrages en opnieuw was Stan Dewulf mee in een kopgroep. Toen die werd ingehaald, nam Tim Wellens over en die kende meer succes. Na zijn gemiste Tour, door een val op training een week voor de start, heeft Wellens zich goed herpakt. In de klassiekers was hij nog niet top, het missen van de Tour speelde hem parten als voorbereiding. Maar met twee ritzeges in de Vuelta maakt hij zijn seizoen meer dan goed.

Nog iets dat u moet weten?

99 ritzeges in een grote ronde heeft Patrick Lefevere al op zijn palmares, maar die honderdste wil voorlopig niet lukken. Sam Bennett leek daar vorige week naar onderweg met een tweede ritzege, maar hij werd gedeclasseerd. Nu kreeg Zdenek Stybar een uitgelezen kans op de feestzege, maar hij moest tevreden zijn met de derde plaats.

Uitslag: 1. Tim Wellens; 2. Michael Woods (Can); 3. Zdenek Stybar (Tsj), 4. Dylan van Baarle (Ned); 5. Marc Soler (Spa) op 0:11; 6. Thymen Arensman (Ned) 0:13; 7. Pierre-Luc Périchon (Fra) 03:11; 8. Daniel Martin (Ier) 03:44; 9. Gonzalo Serrano (Spa) 03:44; 10. Primoz Roglic (Sln) 03:44

Stand: 1. Primoz Roglic (Slo); 2. Richard Carapaz (Ecu) op 0:39; 3. Hugh Carty 0:47; 4. Dan Martin 1:42 (GBr) 1:42, 5. Enric Mas (Spa) 3:23; 6. Wout Poels (Ned) op 6:15; 7. Felix Grosschartner (Oos) 7:14; 8 Alejandro Valverde (Spa) 8:39; 9 Aleksandr Vlasov (Kaz) 8:48; 10. David De La Cruz (Spa) 9:23