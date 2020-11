België krijgt naam als ‘roemloze corona-koploper’

Ons land springt in het oog als weinig trotse aanvoerder van een coronalijst van 31 Europese landen. Dat hebben ze ook in het buitenland gezien.

‘Ik ben heel blij dat ik in Duitsland speel, en dat mijn gezin hier is’, zei Rode Duivel en Borussia Dortmund-speler Thomas Meunier aan de vooravond van het Champions League-duel woensdag bij Club Brugge. En niet in België, dacht hij erbij. Om ons land snel opnieuw uit te zijn, doet zijn werkgever een ‘touch and go’: gisteravond naar België vliegen, slapen, voetballen en meteen na affluiten weer het vliegtuig op.

Ons land staat nog steeds op kop in de rangschikking van het European Centre for Disease Prevention and Control, met 1.669 gevallen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken. Na ons komen Tsjechië en Luxemburg. Dan kom je in het vizier van de buitenlandse pers.

Mondmaskermoeheid

België is de unrühmlicher Spitzenreiter, de ‘roemloze koploper’ inzake corona, schreef de Duitse krant Das Handelsblatt begin deze week. De Duitsers, met zelf maar 237 gevallen per 100.000 inwoners de voorbije veertien dagen, kijken verbaasd over het muurtje. Omdat we al sinds dit voorjaar de ‘reputatie van coronahotspot’ hebben, werken sommige EU-commissarissen liever vanuit hun thuisland dan in Brussel, schrijft de zakenkrant. De correspondent stelt in Oudergem verbaasd vast hoe geen enkele ambtenaar een mondmasker draagt. Er is mondmaskermoeheid, schrijft hij, en een lappendeken van coronaregels en politiek gezigzag spelen ons land parten. Al dreigen die problemen ook Duitsland te treffen.

The Guardian wijst naar politieke twisten die al van lang voor corona dateren. Door hoogoplopend geruzie tussen noord en zuid heb je weinig coherente maatregelen, klinkt het. Naar schatting 600.000 Belgen hebben het virus verspreid in de tijd die het Vlaams minister-president Jan Jambon kostte om de ‘U-bocht’ te maken naar een algemene lockdown, schrijft de krant in een stuk over hoe overal in Europa regeringen hun grip verliezen.

Het Italiaanse La Repubblica had het eind oktober al over de ‘gebruikelijke surrealistische touch’ in ons land. Nu zijn mondmaskers weer verplicht, terwijl die regel eerder nog werd versoepeld, toen de cijfers nochtans alweer in stijgende lijn zaten. Ook daar wijzen ze naar de versplinterde macht in ons land. Ook de hoge bevolkingsdichtheid en de rol van Brussel als kruispunt van Europa worden aangehaald als oorzaken.

Delicaat machtsevenwicht

Ook Financial Times wijst naar regional rivalries. Een lange geschiedenis van een zwak centraal bestuur draagt bij aan de slechte cijfers hier, klinkt het. De coronacrisis vraagt veel van een systeem dat een delicaat machtsevenwicht zoekt tussen het federale niveau, het rijkere Vlaanderen en het armlastiger Wallonië. Maar de krant wijst ook op lokalere strubbelingen. Het haalt de weigering aan van Aalsters burgmeester Christoph D’Haese (N-VA) om Brusselse patiënten op te vangen, en brengt in herinnering hoe je op een gegeven moment in de buurt van scholen in Sint-Lambrechts-Woluwe een masker moest dragen van 7.30 tot 9.30 uur, van ’s middags tot 1 uur en van 15 tot 17 uur.

De zakenkrant vraagt zich af wat de impact zal zijn van het gemor van het volk, nu het weer in lockdown zit. ‘Zeker omdat het land zichzelf prijst vanwege zijn gezondheidszorg en naar Europese standaarden een hoge belastingdruk heeft.’