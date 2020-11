Zestien experts buigen zich over de dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel. De 16 werden geselecteerd na een open oproep.

Antropoloog Bambi Ceuppens (AfricaMuseum), schrijver Lucas Catherine (Het dekoloniseringsparcours) en kunstenaar Laura Nsengiyumva, onder meer bekend van haar act als zwarte en vrouwelijke Sinterklaas, zijn drie van de zestien experts die in de Brusselse werkgroep dekolonisatie zullen zetelen. De 16 zullen zich buigen over het dekoloniseringsdebat in de publieke ruimte, denk aan straatnamen en standbeelden. De eerste samenkomst vindt plaats midden november. Over een goed jaar komt de expertengroep buiten met een rapport.

Opvallend: de werkgroep werd samengesteld door het gewestelijke agentschap urban.brussels na een open oproep. Iedereen die wou, kon zich kandidaat stellen. Uit 84 kandidaten werd dan de 16-koppige werkgroep geselecteerd. ‘We wilden dat het dekoloniseringsdebat gevoerd werd door de brede samenleving en eventuele beslissingen van onderuit worden genomen’, licht Reine Nkiambote toe. Ze is de woordvoerder van Pascal Smet (SP.A), Brussels staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw. ‘Het agentschap keek naar de diversiteit bij de samenstelling van de groep, maar kandidaten werden vooral geselecteerd op basis van hun expertise rond erfgoed, de koloniale geschiedenis of hun affiniteit met de Congolese, Rwandese of Burundese diaspora.’

Leopold II-tunnel

Pascal Smet zelf laat nog weten dat de expertengroep ‘wil mee nadenken over een gezamenlijke toekomst voor Brussel door ons koloniale verleden en vooral de fouten te erkennen. Er zijn koloniale verwijzingen die uitgewist moeten worden, maar zeker niet vergeten mogen worden.’

De wereldwijde protesten rond ‘Black Lives Matter’ (BLM) vertaalde zich in ons land vooral naar het debat over koloniale standbeelden. Het ruitersbeeld van Leopold II op de Troonplaats wordt regelmatig beklad. Een petitie om de standbeelden in Brussel te verwijderen haalde in geen tijd bijna 85.000 handtekeningen (DS 3 juni). Nog voor de grote BLM-protesten besliste Brussels minister van mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen) in maart al dat de Leopold II-tunnel toe is aan een nieuwe naam, liefst één van een vrouw. Eind vorige maand kwam Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) met een handleiding over hoe lokale besturen kunnen omgaan met gecontesteerde straatnamen en standbeelden in hun gemeente (DS 24 oktober).