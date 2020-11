Antwerp-coach Ivan Leko beseft: “Met winst tegen LASK zetten we belangrijke stap richting volgende ronde”

Antwerp FC gaat donderdagavond (21u) tegen het Oostenrijkse LASK op zoek naar een 9 op 9 in zijn Europa League-groep. Met een derde overwinning op rij is Europese overwintering zo goed als binnen voor Ivan Leko en zijn manschappen. Toch is van overmoed geen sprake bij de Antwerp-coach. “Niemand kent ze, maar LASK staat net als wij voor agressief voetbal met hoge pressing.”

De opponent uit Linz is een van de opkomende clubs in de Europa, weet ook Ivan Leko. “LASK is nog geen grote naam in Europa, en ook in België kent niemand ze, maar als je 24 uur op 24 met voetbal bezig bent, zoals ik, weet je dat LASK een goeie ploeg is met beloftevolle jongeren. Of ze nu tegen Tottenham of een kleine Oostenrijkse club spelen, ze gaan altijd uit van eigen kracht. En die instelling juich ik toe. Net als wij kiezen ze voor agressief, offensief voetbal met hoge pressing. Dat zullen ze ook morgenavond laten zien.”

LASK pakte tot dusver 3 op 6, Antwerp 6 op 6. Een nieuwe overwinning brengt RAFC dicht bij de zestiende finales. “Niet te vergeten dat wij in pot 4 aan de trekking begonnen”, sloeg Leko zichzelf terecht op de borst. “Bovendien zijn LASK en Ludogorets twee teams die vorig jaar Europees overwinterden. We kunnen een belangrijke stap zetten richting volgende ronde, maar momenteel ben ik niet bezig wie op 10 december (na de laatste groepsmatch, red.) eerste en tweede staat. Ik ben met het resultaat van morgen bezig.”

Leko hoopt het drietal Haroun, Juklerod en Miyoshi, dat tegen Anderlecht rust kreeg, te recupereren. “Richting een Europese match hebben we altijd een extra rustdag. Dat kan een groot verschil maken. Ik verwacht geen fysieke problemen bij mijn team. Tegen Anderlecht hebben we getoond dat we ondanks het drukke schema de match fysiek kunnen domineren. We gaan opnieuw vol gas, en zien dan wel hoeveel benzine er in de brandstoftank zit.” Op de resultaten van de COVID-tests was het tijdens de persbabbel nog wachten.

Simen Juklerod: “Ik houd van mijn nieuwe rol als wingback”

Simen Juklerod was een van de twee Antwerp-spelers die mee aanschoof op het persmoment. Een teken dat de Noor opnieuw inzetbaar is? “Ik voel me goed”, liet de vleugelspeler verstaan. “Zondag was ik niet honderd procent fit, en dan kan je beter niet spelen. Hierover had ik een kort gesprek met de coach. Deze beslissing was de beste in functie van het team.” Juklerod hoopt na het korte intermezzo zijn topvorm gewoon door te trekken. “Ik houd van mijn nieuwe rol als wingback, en het systeem geeft me veel offensieve vrijheid. Om de ploeg ook defensief bij te staan, moet ik heel wat lopen, maar daar houd ik net van. (lacht) LASK speelt overigens in een systeem dat erg op het onze lijkt. Ik bereid me voor op een moeilijke match, waarin wij hopelijk net de betere zijn.”

Foto: Photo News

Abdoulaye Seck: “Twee dagen ziek geweest door corona”

Ook Abdoulaye Seck stond de pers te woord. De Senegalees toonde tegen Beerschot, Tottenham en Anderlecht dat hij er na zijn coronabesmetting weer helemaal staat. “Ik ben twee dagen ziek geweest, dat was best moeilijk”, gaf de bonkige verdediger toe. “Maar da’s voorbij. Ik voel me weer zoals het hoort.” Seck is een van de bankzitters van vorig jaar die volop het vertrouwen krijgt van Leko. “Ik doe er alles aan om dat vertrouwen niet te beschamen en de ploeg zoveel mogelijk te helpen. Het duel tegen LASK wordt niet eenvoudig, maar we gaan er alles aan doen om met een 9 op 9 die eerste plaats in de poule te behouden.”