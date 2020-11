Het blijft zonnig

Woensdagmiddag zijn er, na een zonovergoten ochtend, stapelwolken, die zich in de loop van de dag vormen. De zon blijft echter het weerbeeld domineren. Ze zijn soms wat talrijker aanwezig ten zuiden van Samber en Maas, maar het blijft wel droog. De maxima liggen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen.

Donderdagochtend verwacht het KMI lage bewolking, nevel of mist, vooral ten noorden van Samber en Maas. Op de Ardense hoogten is het vanaf de ochtend al zonnig. Deze lage bewolking is vrij hardnekkig en het is wachten op de middag vooraleer de meeste bewolking verdwenen is. Aan de kust en in het noorden van het land kan de bewolking nog wat langer in de namiddag blijven hangen. De maxima liggen tussen 7 graden op de Hoge Venen tot 10 of 11 graden over het westen van het land.

Ook vrijdag is het, na een vrij koude nacht met plaatselijk grondvorst en lokaal mist, droog, rustig en zonnig bij maxima tussen 9 en 11 graden. De wind waait eerst zwak, later matig uit oostelijke richtingen, en op de Ardense hoogten en aan de kust meestal matig uit het oosten tot zuidoosten. Op de hoogten van de Ardennen zijn er rukwinden mogelijk tot 50 km/u.

Zaterdag blijft het droog met opnieuw zonnige condities. In de namiddag verwachten we hoge wolkensluiers vanaf de Franse grens. Het wordt opnieuw zachter met maxima rond 16 graden in het centrum.

Zondag trekt er een zwakke regenzone over het land, waarbij er tijdelijk wat lichte regen valt, vooral in het westen van het land. In de loop van de namiddag komen er opklaringen vanuit het zuiden. Het blijft erg zacht met maxima tussen 12 en 16 graden.