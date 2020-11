Pasgeboren baby dood teruggevonden in woning in Lodelinsart

Het lichaam van een pasgeboren kind is dinsdag in een woning in Lodelinsart, een deelgemeente van Charleroi, ontdekt. Dat heeft het parket van Charleroi bevestigd. Het gerecht opende een onderzoek.

Een spoedarts verwittigde dinsdagmorgen de politie omdat die nacht een vrouw met een zware bloeding was opgenomen op de spoedafdeling. Het medisch onderzoek van de patiënte ‘toonde de aanwezigheid van een placenta en navelstreng aan, maar er was geen enkel spoor van de boreling’, verklaarde het parket van Charleroi.

De politie ontdekte in de woning van de moeder in de rue Chausteur het levenloze lichaam van een pasgeboren kind. ‘Het is op dit moment moeilijk te zeggen wat er gebeurd is’, aldus het parket. Het dossier is in handen van een onderzoeksrechter. Op het lichaam van het kind werd een autopsie gedaan, waarvan de resultaten geanalyseerd worden.

‘Alle mogelijkheden worden overwogen’, benadrukte het parket. De ondervragingen in de familiale entourage van de vrouw zijn aan de gang. De vrouw heeft nog steeds verzorging nodig.