Arrestaties in Seattle, Los Angeles en Minneapolis na protesten

Op verscheidene plaatsen in de Verenigde Staten is het tot gespannen situaties gekomen. Onder meer in Seattle, Los Angeles, Minneapolis en Washington DC heeft de politie mensen gearresteerd.

In Seattle heeft de politie acht mensen gearresteerd na late demonstraties en marsen in de stad. Er waren geen meldingen van gewonden of aanwijzingen dat de protesten verband hielden met de Amerikaanse verkiezingen, maar sommige demonstranten droegen ‘Black Lives Matter’-spandoeken, meldde de televisiezender Q13 Fox Seattle.

De politie van Seattle zei dat onder de gearresteerde mensen iemand was die spijkers in een weg had geslagen en een ander die over een politiebarricade reed. Ook wierpen demonstranten op straat barricades op.

In Portland was er een betoging met meer dan 300 deelnemers, die leek op een voortzetting van de dagelijkse protesten na de dood van George Floyd. In Minneapolis, waar Floyd tijdens een arrestatie in mei het leven liet, zijn veertien mensen opgepakt na een protest, omdat ze onder meer gebouwen hadden beklad en vuurwerk hadden afgestoken in de richting van politieagenten. De groep droeg onder meer een bord met de boodschap ‘America is over’.

In Los Angeles pakte de politie veertig mensen op omdat ze treinsporen blokkeerden en de omgeving niet wilden verlaten.

In de hoofdstad Washington D.C. protesteerden honderden mensen in de buurt van het Witte Huis. Volgens de zender NBC werden drie mensen opgepakt bij twee incidenten.

Protest in Washington DC. Foto: EPA-EFE