De Amerikaanse rapper, producer en kledingontwerper Kanye West heeft vooralsnog niet meer dan 60.000 stemmen binnengehaald. De man van Kim Kardashian suggereerde dat hij het in 2024 opnieuw zal proberen.

West, die zich eerder uitsprak als fan van Donald Trump, stapte maar laat in de race. Pas op de 4th of July dit jaar nam hij via Twitter de handschoen op. Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk steunde hem toen. Zijn eerste verkiezingsbijeenkomst was minstens chaotisch te noemen – hij zei onder meer dat elke kersverse moeder 1 miljoen dollar zou moeten krijgen. Hij werd ook erg persoonlijk, waarop zijn vrouw Kim Kardashian reageerde dat ze ‘zeer bezorgd’ was over zijn mentale toestand.

Wests naam verscheen uiteindelijk maar in twaalf staten op het stembiljet, omdat hij voor de meeste de deadline had gemist. Hij komt op voor wat de ‘Birthday Party’ genoemd wordt, maar kreeg volgens ABC vooral van Republikeinen steun om alsnog op het stembiljet te raken.

Kanye 2024

Met volgens de voorlopige resultaten niet meer dan 60.000 stemmen, is Kanye 2020 geen doorslaand succes. In Tennessee haalt hij in absolute cijfers de beste score, met ruim 10.250 stemmen of 0,3 procent. In Colorado waren dat zo’n 6.000 stemmen, in Minnesota bijna 8.000. In geen enkele staat had zijn kandidatuur een impact op de kansen van Trump of Biden, nergens komt hij voorlopig boven het halve procent uit.

Op Twitter suggereerde hij woensdagnacht dat hij het over vier jaar opnieuw probeert. ‘Kanye 2024’, stond er, bij een foto van hemzelf met een kaart met verkiezingsresultaten op de achtergrond.

Vertrouw jezelf

Zelf bracht West zijn stem uit in Wyoming. ‘Vandaag stem ik voor het eerst in mijn leven voor een Amerikaanse president en dat voor iemand die ik echt vertrouw ... ikzelf’, schreef hij op Twitter. Hij postte ook verschillende foto’s en video’s van zichzelf in het stemhokje. Daarop is te zien hoe hij zichzelf als ‘write-in’-kandidaat op het stembiljet schreef, met als kandidaat-vicepresident predikster Michelle Tidball.

Een kandidaat die niet voor Democraten of Republikeinen opkomt, maakt in de VS sowieso weinig kans. In 1992 was er wel de Texaanse zakenman Ross Perot, die met 19 procent in de popular vote bijna de helft van de score van verliezer George Bush senior haalde. Recenter probeerde activist en advocaat Ralph Nader het een paar keer, vooral in de heel nipte verkiezingen van 2000 (George W. Bush tegen Al Gore) had hij met 3 procent van de stemmen volgens sommigen invloed op de einduitslag.