Bezit heroïne en meth in Oregon minder zwaar bestraft, soepeler drugswetten in enkele staten

Verschillende Amerikaanse staten hebben tijdens lokale referenda, die traditioneel ook plaatsvinden op verkiezingsdag, gestemd om hun drugswetten te versoepelen. Oregon wordt de eerste Amerikaanse staat die het bezit van kleine hoeveelheden harddrugs decriminaliseert.

De kiezers in Oregon, de zeer progressieve staat ten noorden van Californië, hebben beslist dat het bezit van verdovende middelen, inclusief harddrugs zoals heroïne, cocaïne of methamfetamine uit de strafwet is gehaald. Het gaat dan wel om een kleine hoeveelheid (1 tot 2 gram) bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Ook het gebruik van psilocybine, het werkzaam bestanddeel van ‘magic mushrooms’, paddenstoelen waarvan je gaat hallucineren, wordt in kleine hoeveelheid gedecriminaliseerd. Dat laatste is ook het geval in Washington D.C., meldt The Independent.

Dat wil niet zeggen dat het legaal is om de drugs te gebruiken, maar het bezit ervan wordt minder streng bestraft. Het gaat vanaf nu om een burgerlijke overtreding, vergelijkbaar met een verkeersovertreding. Wie betrapt wordt op het bezit van deze drugs, ontloopt een proces en komt er vanaf met een boete van 100 dollar te betalen en een ontwenningscursus te volgen. De productie of verkoop van deze drugs blijft wel een misdaad.

‘Deze overwinning is echt een omslag’, reageerde de Drug Policy Alliance, een in New York gevestigde organisatie die de war on drugs wil beëindigen.

Oregon was eerder ook al de eerste Amerikaanse staat die cannabis in 1973 decriminaliseerde. Sinds 2014 is het gebruik ervan legaal.

Vier staten hebben het recreatief gebruik van cannabis gelegaliseerd: Arizona, Montana, New Jersey en South Dakota. Al in meer dan tien Amerikaanse staten is gebruik nu legaal.