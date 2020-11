Toch geen 17-jarige in de goal bij AA Gent in Europa League: Buffalo’s slagen er nog in Colin Coosemans op Europese lijst te krijgen

Dan toch geen 17-jarige doelman in de goal bij AA Gent in de Europa League. Na het wegvallen van eerste doelman Sinan Bolat (geschorst) en zijn vervanger Davy Roef (coronabesmetting), was de logische volgende in rang derde doelman Colin Coosemans, maar die stond niet geregistreerd op de Europese lijst. Daardoor zouden de Gentenaars bij tiener Owen Jochmans uitkomen. Alleen blijkt nu dat AA Gent Coosemans toch nog op de Europese lijst gekregen heeft.

Normaal gezien is die lijst met spelers die in actie mogen komen in de Europese clubcompetities definitief, maar de UEFA staat een uitzondering toe bij een gebrek aan doelmannen. Daardoor is de plaats van Roef in de lijst nu naar Coosemans gegaan.

Dat wil zeggen dat de ex-keeper van onder meer Club Brugge en KV Mechelen donderdagavond op bezoek bij Rode Ster Belgrado in doel zal staan. Tegelijk betekent het ook dat Davy Roef niet meer in actie mag komen in Europa omdat hij nu van de Europese lijst verwijderd is.