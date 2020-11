Geen malariamuggen meer gevonden in Kampenhout

In de omgeving van de woonst van een echtpaar dat aan malaria overleed, werden geen exotische muggen aangetroffen. De inheemse waren geen drager van de malariaparasiet.

In Kampenhout (Vlaams-Brabant) hebben onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) geen exotische muggen meer gevonden. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid in een persbericht. Zij vonden ook geen inheemse muggen met malaria.

Eind september was een Kampenhouts echtpaar overleden nadat het een malariabesmetting had opgelopen. Het ziet er dus naar uit dat het echtpaar gestoken werd door een enkele uitheemse mug die wellicht via de nabije luchthaven van Zaventem ons land was binnengekomen.

Na het overlijden voerde het ITG een veldonderzoek uit naar welke muggensoorten er voorkwamen. De onderzoekers speurden naar muggen en muggenlarven in typische broedplaatsen zoals boomholtes, moerassen, rioolputten, vijvers en voorwerpen die regenwater bevatten. Ze deden 23 tuinen in de buurt aan en bekeken ook de plassen in het natuurgebied Torfbroek en boomholtes en de vijver in het Hellebos.

Geruststellende resultaten

Ze vonden geen exotische muggen van het type Anopheles. Alleen muggen van deze groep kunnen malaria verspreiden. De malariavariant waaraan het Kampenhoutse paar overleden is, wordt doorgaans alleen door exotische Anopheles-muggen overgedragen.

Wel werden twee inheemse Anopheles-muggen teruggevonden, één volwassen exemplaar en één larve. Van deze types wordt aangenomen dat ze geen tropische malaria kunnen overdragen. Het volwassen exemplaar was alvast geen drager van de malariaparasiet. Er is geen enkele aanwijzing voor lokale overdracht via inheemse muggen.

‘De resultaten zijn geruststellend,’ zegt Wim Van Bortel van het ITG. ‘Het blijft wel belangrijk om de import van exotische muggensoorten in ons land goed te monitoren.’