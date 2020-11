Republikeinen behouden meerderheid in Senaat

Hoe het uiteindelijk uitdraait in de presidentsrace moet nog blijken, maar wat het Congres betreft, hebben de Republikeinen nu al redenen om te vieren.

De Republikeinen behouden waarschijnlijk een nipte meerderheid in de Senaat. Die meerderheid maakte hen het voorbije jaar onder meer mogelijk om de impeachment van Trump weg te stemmen, en de benoeming van omstreden hoge rechters door te duwen. De Democraten hoopten die meerderheid te breken, maar het ziet ernaar uit dat dit niet gaat lukken – al zijn verschillende races nog niet beslist.

Een opsteker voor de Republikeinen – en een tegenvaller voor de Democraten – is bovendien dat de twee bekendste (en door liberals gehate) Republikeinse senatoren, senaatsleider Mitch McConnell uit Kentucky en Lindsay Graham uit South Carolina, herverkozen werden. Beiden leken nochtans in zware moeilijkheden.

Huis van Afgevaardigden

In het Huis van Afgevaardigden breiden de Democraten van Nancy Pelosi hun meerderheid nog uit met enkele zetels. Ze doen dat echter niet zo drastisch als ze gehoopt hadden. Vooral in zuidelijke staten, hun terrein, behouden de Republikeinen enkele zetels die nochtans flink aan het wankelen waren. In Miami grepen ze zelfs een zetel terug van de Democraten, dankzij de burgemeester van Miami, Carlos Gimenez. Hij is een ingeweken Cubaan, en die zijn over het algemeen zeer Republikeins getint.

Met Marjorie Taylor Greene uit Georgia doet QAnon zijn intrede in het Congres. QAnon is een van de pot gerukte samenzweringstheorie, die stelt dat presidenten en andere toppolitici van vroeger en nu allemaal lid waren/zijn van een genootschap van kinderverkrachters, en dat Donald Trump wordt tegengewerkt omdat hij dat netwerk probeert bloot te leggen. Minstens een dozijn Republikeinen hebben in de campagne gezegd dat ze QAnon steunen, ook al staat de beweging op de terreurlijst volgens de FBI. Greene is echter de enige die een zetel binnenhaalt.