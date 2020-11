President Donald Trump beweert dat hij ‘voorop’ staat en dat Democraten ‘de verkiezingen proberen te stelen’. Hij hitst zo de gemoederen in een spannende nek-aan-nekstrijd verder op.

De eerste strijdstaten Florida, Ohio en Iowa gingen naar president Donald Trump. Maar de race is nog niet gestreden. De spanning stijgt, het is niets minder dan een nagelbijter. Terwijl Joe Biden zo net in een korte speech de moed niet liet varen en aangaf dat ‘elke stem telt’, tweet president Trump dat ‘wij aan het winnen zijn, maar zij proberen de verkiezingen te stelen. We zullen dat nooit toelaten’.

Trump haalde tot nu toe ‘slechts’ 174 kiesmannen binnen, Biden 213. Trump lijkt wel op wel op kop te staan in enkele belangrijke strijdstaten, zoals Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, maar in die staten worden de stemmen per post later geteld. Dat zou de kansen nog kunnen doen kantelen. Amerikaanse media zijn dan ook opvallend voorzichtig in het voorspellen van de uitslag in die staten.

‘Stemmen kunnen niet meer uitgebracht worden nadat de stembureaus zijn dichtgegaan’, tweette Trump, waarmee hij de gemoederen over het vooraf stemmen per post opnieuw ophitste.

Meteen na de tweet plaatste Twitter een disclaimer, het medium verborg zo de tekst (maar haalde de twee niet weg): ‘Een deel of alle informatie in deze tweet over een verkiezingsproces kan misleidend zijn’, klinkt het.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Biden zet zelf ook op Twitter de puntjes op de i:

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020