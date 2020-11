Waarom Biden het zo goed doet in rode staat Arizona

Joe Biden staat op winnen in Arizona, een staat die sinds 1996 nooit meer voor de Democraten heeft gestemd. De reden: een grote influx van latino’s uit Mexico en progressieve jongeren uit het dure Californië.

Bill Clinton was de laatste Democratische president die in 1996 kon winnen in Arizona. Velen zagen die overwinning als een historische anomalie: Arizona stond bekend als een klassieke Republikeinse staat en er was een uitzonderlijk charismatisch talent als Clinton voor nodig om dat voor enkele jaren te veranderen.

Na Clinton werd Arizona weer gewoon Republikeins. De populaire John McCain, die in 2008 zelf presidentskandidaat werd, was er lange tijd een vaste waarde.

Rauwe taal jegens migranten

Maar nu ziet het ernaar uit dat Arizona van kleur is veranderd. Dat Biden de staat kan binnenhalen, heeft vooral te maken met de immigratie van vele jonge hispanics. Ze zijn getraumatiseerd door de rauwe taal van president Donald Trump jegens migranten die de jongste jaren de Mexicaanse grens overstaken.

Bovendien werd de hispanic-gemeenschap van Arizona zwaar geraakt door de corona-pandemie. Niet alleen stierven in de staat 5.500 mensen aan covid-19, het virus deed ook de werkloosheidsgraad onder latino’s toenemen van 4,8 procent in februari naar 14,5 procent.

Velen wijten de zware menselijke en economische impact van corona aan het beleid van de Republikeinse gouverneur Doug Ducey, die de staat te snel heropend zou hebben.

De afgelopen jaren trokken ook steeds meer jongeren en jonge gezinnen uit progressieve staten als Californië naar Arizona: ze verhuisden vanwege de hoge levensduurte in Californië en trokken naar de goedkopere Grand Canyonstaat.

Wel moet Biden zijn enthousiasme over Arizona nog even inhouden: veel van de stemmen die al werden geteld, zijn stemmen die voor verkiezingsdag werden uitgebracht. Vooral Democratische kiezers maakten gebruik van de early voting-mogelijkheid.