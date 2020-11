Strijd in Pennsylvania van cruciaal belang, maar reacties zijn gelaten: ‘Kunnen niets meer doen’

Flegmatieke mensen zijn het in Erie. De hele wereld kijkt naar Pennsylvania, en dé barometer van die staat is al tientallen jaren Erie County. En wat doen de Democraten die maanden van hun leven hebben gestopt in de campagne? Ze gaan naar huis om elf uur. Omdat ze kapot zijn van vermoeidheid. ‘Over een paar dagen weten we meer, nu kunnen we er toch niets meer aan doen.’