Sfeer onder aanhangers van Biden slaat om voor het Witte Huis

De verkiezingsnacht in de buurt van het Witte Huis begon in een festivalsfeer met vooral veel Democratische aanhangers die president Trump willen zien vertrekken. Maar rond middernacht Amerikaanse tijd (6 uur in België) was de sfeer stilaan die van een feestje in mineur. ‘Het ziet er niet goed uit’, zei Michael Segal uit Washington, die vreest voor onregelmatigheden. ‘Tel alle stemmen.’