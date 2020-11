‘Blijf hoopvol, mensen. We gaan dit winnen’, zei Biden onder meer in een eerste korte reactie op de Amerikaanse verkiezingen.

‘We wisten dat dit lang zou duren’, aldus de Democratische kandidaat. ‘Maar kijk: we voelen ons goed over waar we nu staan. Echt waar.’

‘Ik geloof dat we op weg zijn om deze verkiezingen te winnen’, voegde hij er ook aan toe. Al benadrukte hij wel dat het land moet wachten tot elke stem geteld is voordat er zekerheid kan zijn over de winnaar van de verkiezingen.