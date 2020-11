Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt licht, opnames blijven stijgen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is tussen 25 en 31 oktober met vier procent gedaald in vergelijking met de week daarvoor. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Daarmee lijkt er sprak van een mogelijke kentering, maar de druk op de ziekenhuizen blijft wel erg hoog.

In de laatste week van november werden gemiddeld 14.235,4 besmettingen per dag genoteerd. Dat is een daling met vier procent in vergelijking met een week eerder.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft wel toenemen. De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 692,4 mensen in het hospitaal opgenomen, een toename met 26 procent. Daardoor bevinden zich momenteel al 7.485 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie er 1.351 op een afdeling intensieve zorgen liggen.

Er sterven gemiddeld 136,3 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat zijn er maar liefst 75 meer dan een week eerder. Het totale aantal sterfgevallen in België overschrijdt daarmee de kaap van de 12.000, om uit te komen op 12.126.

Er worden dagelijks zo’n 61.400 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, was woensdagochtend nog niet bekend. De laatstbekende r-waarde dateert van 2 november en lag toen op 1,15. Dat betekent dat 6 covid-patiënten gemiddeld samen bijna 7 mensen in totaal besmetten. Dat cijfer is in een dalende lijn, al krimpt de pandemie pas wanneer de r-waarde onder 1 ligt.