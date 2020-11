Regering wil minder rokers die meer betalen

De federale regering verhoogt volgend jaar de ­accijnzen op tabak, en dus de prijs van een pakje sigaretten van twintig stuks: van 6,80 naar 7,50 euro. Een pakje rooktabak ­van 50 gram gaat van 9,70 naar 11,17 euro in 2021.

Dat staat in de programmawet die minister van Financiën ­Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft neergelegd in de Kamer. Ook in 2022, 2023 en 2024 komen er prijsverhogingen.

‘De verhoging van de accijnzen kadert in het proactieve beleid van de regering om de aantrekkingskracht van tabaksconsumptie te ontmoedigen’, schrijft de minister in een persbericht.

Het regeerakkoord streeft zelfs naar een ‘rookvrije generatie’ door roken ‘steeds minder aantrekkelijk en toegankelijk te maken’.

480 miljoen euro meer

Tegelijk moet de accijnsverhoging ook de staatskas spekken, ­ondanks de beoogde daling van het aantal rokers. Tegen 2024 gaat het zelfs om een extra opbrengst van 480 miljoen euro. Ter illustratie: de accijnzen en btw op tabaksproducten brachten vorig jaar 3,1 miljard euro op.

Of het lukt om minder rokers te hebben die meer opbrengen voor de staat, valt af te wachten. In het kader van de taxshift miskeek de regering-Michel zich al eens op het ontradende effect van zo’n accijnsverhoging, waardoor de meer­opbrengsten tegenvielen.