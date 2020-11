Black Lives Matter Plaza, vlak voor het Witte Huis, is vannacht de plek waar zowel anti-Trump-betogers als vurige aanhangers van de Amerikaanse president – de twee gezichten van deze diep verdeelde natie – de verkiezings­resultaten afwachten. ‘De voorbije jaren waren doodvermoeiend.’

Washington D.C. is een hermetisch afgesloten stad. In de dagen en uren voor de spannende verkiezingsnacht hebben winkeliers en eigenaars van cafés en restaurants in de Amerikaanse hoofdstad hun etalages ...