Twee jongemannen redden politieagent en vrouw tijdens aanslag in Wenen

Een gewonde politieagent zou gered zijn door twee Oostenrijkers met Turkse roots. Turkije noemt hen ‘helden’.

Op Twitter circuleert een filmpje waarin Mikail Ozen, een Oostenrijks-Turkse jongeman, vertelt dat hij met zijn vriend in het ­centrum van Wenen nog een koffie wilde drinken vooraleer de ­horeca ook in Oostenrijk zijn deuren zou sluiten voor een lockdown.

‘We kwamen midden in de schietpartij terecht’, zegt hij in de camera. ‘We hoorden schoten, er was bloed en er waren gewonden. We zagen een oudere dame op de grond liggen. We hebben haar naar een veilige plek gebracht. We zagen ook een zwaargewonde agent liggen. We zijn hem gaan halen en hebben hem naar de ziekenwagen gebracht.’

Mikail Ozen. Foto: rr

Ozen, een personal trainer en een mixed-martial-artsfighter, wist dat hij gevaar zou lopen, want de dader was nog aan het schieten. Toen ze de vrouw in veiligheid hadden gebracht, richtte de moordenaar zijn geweer op hen, en schoot op zijn vriend ­Recep Tayyip Gultekin, die ­geraakt werd. ‘Ik was lichtgewond aan mijn been’, zei Gultekin aan Reuters. ‘Maar nadat we de vrouw naar een restaurant hadden gebracht en de politieagent naar een ziekenwagen, zijn we in de wagen van mijn vriend gestapt en naar het politiebureau gereden om te vertellen wat we gezien hadden.’

‘Geboren in Oostenrijk’

Op het einde van zijn video zegt hij: ‘Ik ben een moslim van Turkse afkomst. Ik woon in Oostenrijk, ik ben hier geboren en ik heb mijn beroep hier geleerd. Mocht vandaag weer zo’n aanslag gebeuren, ik zou opnieuw doen wat ik heb gedaan. Wij wonen in Oostenrijk, wij staan aan de kant van Oostenrijk.’

Recep Tayyip Gultekin. Foto: rr

De Oostenrijkse ÖVP-ministervan Binnenlandse Zaken, Karl Nehammer, zei in zijn persconferentie dat hij onder de aandacht wilde brengen dat de gewonde politieagent gered was door twee mannen van allochtone afkomst. Mevlut Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, schreef op Twitter dat Recep Tayyip en Mikail precies hadden gedaan wat een echte Turk en een echte moslim moeten doen. ‘Wij zijn trots op jullie!’