Nederland verstrengt maatregelen: publieke plaatsen dicht en regionale lockdowns

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in Nederland al een paar dagen afneemt, vindt het kabinet dat er niet voldoende wordt teruggedrongen. Daarom kondigde de Nederlandse premier Mark Rutte dinsdagavond extra maatregelen aan die vanaf woensdagavond om 22 uur ingaan voor twee weken.

‘Vraag jezelf steeds af: moet ik echt naar buiten?’, aldus premier Mark Rutte tijdens de Nederlandse persconferentie. Rutte begon met uit te leggen waarom de extra maatregelen nodig zijn. ‘Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mijn bloeddruk is elke dag licht stijgend als de cijfers binnenkomen. Als we daar nuchter naar kijken is het beeld: het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg. In ziekenhuizen en verpleeghuizen nemen de patiënten toe en op sommige plekken is het pompen of verzuipen. Daarom is er aanleiding voor extra maatregelen.’ Het algemene advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Alle publiek toegankelijke plaatsen zoals theaters, musea, bioscopen, dierentuinen, pretparken, seksclubs en zwembaden moeten vanaf morgenavond de deuren sluiten. In België werd de beslissing om publieke ruimtes te sluiten al eerder genomen. Een ander opvallend verschil met de Belgische maatregelen is dat niet-essentiële winkels en sportscholen openblijven en dat contactberoepen kunnen worden uitgevoerd.

Verder roept het kabinet iedereen op om de komende maanden niet naar het buitenland te reizen. ‘De wereldkaart is nu sowieso al bijna compleet oranje of rood’, zegt Rutte.

Meer duidelijkheid over de feestdagen wil de Nederlandse regering over twee weken geven. Er zou eventueel een tijdelijk vuurwerkverbod komen.

Regionale maatregelen

Regio’s waar het aantal coronabesmettingen niet genoeg daalt, staan volgens premier Rutte een ‘feitelijke lockdown’ te wachten. Waar dit op dit loer ligt, wordt de komende week onderzocht. Op dit moment zouden onder meer Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Twente voor die strengere maatregelen in aanmerking komen, maar volgens Rutte kan dat nog veranderen. ‘We houden een vinger aan de pols of en waar extra maatregelen nodig zijn.’

Vanaf één december zou er ook een mondmaskerplicht komen in publieke binnenruimtes.