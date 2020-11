David Goffin blijft op de sukkel: hij moet meteen inpakken in Parijs

David Goffin (ATP 14) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het Masters 1.000 toernooi in Parijs (hard/3.343.725 euro).

Goffin, als achtste reekshoofd vrij in de eerste ronde, verloor in de tweede ronde van de Slovaakse kwalificatiespeler Norbert Gombos (ATP 105). Het werd 6-4 en 7-6 (8/6) na een uur en 37 minuten tennis. In de tiebreak liet Goffin drie setpunten liggen. Gombos maakte het bij zijn eerste wedstrijdpunt af. De 29-jarige Goffin had de enige vorige ontmoeting met de 30-jarige Slovaak gewonnen, in 2015 in Monte Carlo (op gravel).

In de achtste finales staat Gombos tegenover de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 15) of de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 35). Die treffen elkaar dinsdagavond.

David Goffin stond voor de zesde keer op de tabel van het Masters 1.000 toernooi in Parijs. Een derde ronde is zijn beste uitslag. Vorig jaar ging hij er in de tweede ronde uit tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Voor Goffin zit het seizoen er nu waarschijnlijk op. Volgende week kan hij eventueel nog starten in Sofia, al staat dat toernooi niet op zijn planning.

De 29-jarige Luikenaar heeft geen al te beste periode achter de rug. Zo ging hij vorige maand voor eigen publiek meteen onderuit in de European Open in Antwerpen, waar hij zijn comeback maakte na een positieve coronatest. Daarvoor was ook Roland Garros op een teleurstelling uitgedraaid met een exit in de eerste ronde. (belga)